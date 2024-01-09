Чоловік не визнає своєї вини.

Французького актора Семюеля Тейса, який відомий своєю роллю у фільмі "Анатомія падіння", отримав приз "Золота камера" Каннського кінофестивалю та сім нагород на міжнародних кінофестивалях, звинувачують у зґвалтуванні колеги. Під час зйомок однієї кінострічки він нібито скоїв сексуальне насилля. Про це пише видання Variety.

За чутками, це могло статися влітку після вечірки, яка відбулася в квартирі за участю акторів та знімальної групи. Один чоловік зі знімальної групи випив зайвого та залишився на ніч у квартирі. Він стверджує, що вранці Тейс його зґвалтував. Сам же Семюель говорить, що сексуальний контакт відбувся за згодою обох сторін. Проте чоловік все ж вирішив подати до суду на актора та сказати про цей інцидент.

Продюсер фільму "Клянуся" Керолайн Бонмаршан вжила свої заходи щодо цієї ситуації. В результаті, Тейса було відсторонено від зйомок та переведено на дистанційну роботу. Інші учасники знімального процесу ситуацію не коментують.

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Цікаво, що адвокатка актора наголошує, що це все наклеп.

"Не було жодних елементів, які б кваліфікували те, що сталося, як сексуальне насильство", – сказала вона.

Розслідування поки триває. Суд ще не виніс остаточного вироку.

Нагадаємо, нещодавно актор Ален Делон вирішив подати судовий позов на свого сина Ентоні. За словами актора, син сказав неправдиву інформацію щодо його стану здоров'я. Чоловік хоче покарати свого нащадка за брехню.

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