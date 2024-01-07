Чоловік не хоче терпіти брехню.

Французький актор Ален Делон нещодавно заявив, що хоче судитися з власним сином Ентоні. Справа в тому, що нащадок відомого батька в одному інтервʼю натякнув, що Алену залишилося жити недовго.

Про здоровʼя 88-річного актора він сказав так:

"Тато не може змирится з погіршенням свого самопочуття, тому існує "серйозний ризик" того, що він відсвяткував "своє останнє Різдво". Він вже мало розмовляє, його втомлює чи дратує, коли ми змушуємо його повторювати", - сказав Ентоні виданню The Guardian.

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Проте через кілька годин Делон дав свою відповідь. За словами адвоката зірки, Ален "шокований сплеском у ЗМІ, організованим його сином Ентоні". Без вагань він хоче подавати позов до суду за брехню. Чоловік додав, що вже не може терпіти "агресивну поведінку" Ентоні, який постійно говорить неправду про нього та його здоров'я.

Цікаво, що Ентоні і поскаржився на свою сестру, яка не повідомила рідним, що з 2019 до 2022 року Ален Делон "складав п'ять когнітивних тестів під час відвідування клініки у Швейцарії і не пройшов жодного з них". Дівчина разом з татом теж хоче покарати брата за неправду.

Нагадаємо, у липні 2019 року у Делона стався інсульт і тепер він рідко залишає свій маєток у Франції.

До речі, чоловік неоднаразово висловлював свою любов до України, наприклад, цитуючи "Заповіт" Тараса Шевченка. А у 2022 році Ален взяв інтерв'ю у Володимира Зеленського.

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