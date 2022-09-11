Сергій Писаренко та Євген Нікішин вирішили розважати росіян, попри війну в Україні.

Актори "Дизель Шоу" Сергій Писаренко та Євген Нікішин анонсували концерт на круїзному лайнері в Сочі. Так, попри війну в Україні, вони вирішили розважати росіян.

Про це повідомляє ТСН.

Їхній виступ заплановано на 24 вересня 2022 року. Варто відзначити, що гумористи вже не вперше виступатимуть на цьому лайнері.

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"Це було так весело, що ми вирішили повторити! 24 вересня ми знову вирушаємо в подорож до берегів казкової Туреччини в компанії чемпіонів вищої ліги КВН, акторів Дизель Шоу і шоу "Будинок культури і сміху" - команди "Повітове місто", - йдеться в описі до афіші.

Зазначимо, Сергій Писаренко та Євген Нікішин родом з Магнітогорська. Але останні роки вони активно працювали в Україні і знімалися в студії "Дизель Шоу". Попри те, що останні роки вони провели саме в Україні, на яку 24 лютого напала Російська Федерація, вони таки зважилися розважати росіян.

Нагадаємо, раніше Камалія розповіла про сестру, яка зараз бореться на війні проти РФ.

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