Вона також намагається допомагати сестрі та її побратимам на передовій.

Співачка Камалія заявила, що одна з її двоюрідних сестер сьогодні служить у Збройних силах України і бореться проти російських окупантів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Rostyslove Production.

"Їй багато чого не можна говорити, але запитуємо, як справи, як вона там. Запитуємо, коли перемога, а вона каже: "Думаю, що скоро", - поділилася виконавиця.

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За словами знаменитості, вона також намагається допомагати сестрі і її побратимам на передовій.

"Зверталася до мене, тому що не було у батальйону що поїсти. Навіть казала:"відправте хоча б щось". Нічого не було, їх просто викинули весь батальйон без нічого. Ми допомагаємо, ми не можемо всім, але ми співпрацюємо з тими, з тими і так допомагаємо", - зазначила Камалія.

Як раніше повідомляв УНІАН, співачка Камалія висловилася з приводу громадян Російської Федерації, які хочуть знищити Україну.

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