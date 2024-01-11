Відпочинок жінки завершився лікарнею.

Українська акторка Анна Саліванчук, яка відома за своїми ролями у серіалах "Одного разу під Полтавою", "Свінгери" та іншими кінострічками, поскаржилася на проблеми зі здоров'ям страшого сина Гліба.

Справа в тому, що зараз вони разом перебувають на відпочинку в Португалії. Та вже перед вильотом додому, хлопчику стало зле. Про це Анна повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

"Наш відпочинок не міг обійтися без лікарів та медичної страховки. На жаль, Гліб отруївся або якийсь ротовірус, і ми мусили провести день в номері з ліками і постійними забігами до унітазу", - написала акторка.

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Далі вона додала, що вже 14 днів вони у Португалії і все було добре. Але тепер їй потрібно було швидко реагувати та шукати лікарів. Виявилось, що за кордоном це зробити не так просто.

"У Португалії проблема з лікарями. Нам терміново потрібна крапельниця, а нам годину треба чекати, щоб до нас підійшов лікар. В Україні навіть під час війни все набагато краще, бо в нас найкращі лікарі і є безкоштовна швидка, а тут такі ціни… Жах!" - розповіла Саліванчук.

Анна каже, що її дитина 12 годин без води і його постійно нудить. Проте все одно їм довелося чекати на лікаря годину на стільчиках у коридорі.

Акторка навіть телефонувала в інші медичні заклади, аби пришвидшити огляд. Проте це не допомогло.

Далі Саліванчук виклала сторіз, де синочок вже лежить на огляді у лікарів. Вони сдали всі аналізи. Проте і там не минулося без стресу.

"У вену потрапили з третього разу, бо нам дали не лікаря, а інтерна. В нього тряслися руки, я думала, що я їх приб’ю. Та їм пощастило, що я не знаю португальської, а вони погано знають англійську", - наголосила жінка.

Врешті лікарі виявили, що це не отруєння, а вірусна інфекція. Жінка вірить, що скоро сину стане краще і вони спокійно поїдуть додому.

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук відповіла на хейт щодо відпочинку. Акторка зазначила, що вона заслуговує на відпустку, бо багато працювала та донатила.

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