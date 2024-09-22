Ріта Бурковська пояснила, чому вирішила стати на захист держави.

Українська акторка, зірка фільмів "Бачення метелика", "Подружжя ДаДа", "Поміж тіней" Ріта Бурковська поповнила лави ЗСУ. Артистка відповіла, хто повпливав на її рішення стати військовою.

Ріта повідомила про це у своєму Instagram. За словами 35-річної акторки, вона вже склала присягу на військову службу. Жінка опублікувала чорно-білу світлину, на якій показалася у військовій формі.

У підписі вона зазначила, що з перших днів повномасштабного вторгнення активно працювала в медіа. Проте зірка каже, що вирішила взяти більшу відповідальність на себе і стати на захист країни. На її рішення повпливала керівниця медичної служби Третьої штурмової бригади Вікторія Ковач. Почувши її думки під час одного з інтерв'ю, Бурковська відчула, що повинна поповнити лави військових.

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"Не знаю, що принесе мені моє рішення, але точно знаю, що в цей історичний час, це єдино правильне рішення і я рада, що нарешті його прийняла і маю честь служити серед кращих. Мені теж дуже хочеться зніматись в кіно, тусуватись, займатись своїми справами, але зараз це не дуже на часі. Я впевнена, що ще буде кіно у моєму житті й люди, які мені близькі по цінностях і історії яких мене торкнуть і інших теж. Хочеться бути з тими, хто себе не жаліє і здатний бути в реальності й з нею працювати. Ну і з тими, хто мене винесе після всього", – написала кінозірка.

Нагадаємо, раніше рідний брат Христини Соловій поповнив лави ЗСУ. Про це повідомила його зіркова сестра і розповіла про майбутню службу чоловіка.

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