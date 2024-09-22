Українська акторка, зірка фільмів "Бачення метелика", "Подружжя ДаДа", "Поміж тіней" Ріта Бурковська поповнила лави ЗСУ. Артистка відповіла, хто повпливав на її рішення стати військовою.
Ріта повідомила про це у своєму Instagram. За словами 35-річної акторки, вона вже склала присягу на військову службу. Жінка опублікувала чорно-білу світлину, на якій показалася у військовій формі.
У підписі вона зазначила, що з перших днів повномасштабного вторгнення активно працювала в медіа. Проте зірка каже, що вирішила взяти більшу відповідальність на себе і стати на захист країни. На її рішення повпливала керівниця медичної служби Третьої штурмової бригади Вікторія Ковач. Почувши її думки під час одного з інтерв'ю, Бурковська відчула, що повинна поповнити лави військових.
"Не знаю, що принесе мені моє рішення, але точно знаю, що в цей історичний час, це єдино правильне рішення і я рада, що нарешті його прийняла і маю честь служити серед кращих. Мені теж дуже хочеться зніматись в кіно, тусуватись, займатись своїми справами, але зараз це не дуже на часі. Я впевнена, що ще буде кіно у моєму житті й люди, які мені близькі по цінностях і історії яких мене торкнуть і інших теж. Хочеться бути з тими, хто себе не жаліє і здатний бути в реальності й з нею працювати. Ну і з тими, хто мене винесе після всього", – написала кінозірка.
Нагадаємо, раніше рідний брат Христини Соловій поповнив лави ЗСУ. Про це повідомила його зіркова сестра і розповіла про майбутню службу чоловіка.