Будинок знаходиться посеред лісу.

Українська актриса Наталка Денисенко на початку повномасштабного російського вторгнення вирішила залишитися в Україні, а її чоловік Андрій Федінчик і зовсім записався до лав ЗСУ.

До зими 2022-2023 Наталка разом із сином жила у столичній квартирі. Однак у зв'язку з постійними відключеннями електроенергії вирішила перебратися в заміський будинок під Києвом. Актриса вже навчилася розтоплювати камін.

"Ми орендували будинок, тому що я не знала, як буде в квартирі, вимикали світло. Тут є генератор, камін, лазня. Орендувала для підстраховки, щоб пережити зиму", - сказала Денисенко в програмі "Неймовірна правда про зірок".

Вона додала, що оренда будинку їй обходиться в 600 доларів (22 тисячі гривень) щомісяця.

"Нікуди не хотіла їхати, хотіла бути вдома. Чоловік в ЗСУ, і якщо, не дай Бог, щось трапиться, я повинна бути поруч. Кожен день ми на зв'язку. Сподіваюся, скоро його відпустять", - сказала актриса.

Нагадаємо, раніше зірка серіалу "Кріпосна" показала чоловіка зі зброєю в руках.

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