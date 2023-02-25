Наталка Денисенко зворушливо привітала Андрія Федінчика з 38-річчям.

Українська актриса Наталка Денисенко зворушливо привітала свого чоловіка Андрія Федінчика з днем народження. 25 лютого йому виповнилося 38 років. Зараз чоловік служить у лавах ЗСУ, захищаючи нашу країну від загарбників.

"Минулого року я вітала тебе, коли ми ховалися з сином у підвалі від російських ракет, ти лежав у спальному мішку і посміхався. Цього року тебе привітали твої побратими сюрпризом, який я змогла передати тобі у відрядження, хоча ти і забороняв... Але ти заслуговуєш на свято!" - сказала Денисенко у своєму Instagram-блозі.

Який саме подарунок зробила Наталка своєму чоловікові - невідомо. Вона показала фанатам кілька фото, зроблених, судячи з усього, в розташуванні, де він знаходиться на службі.

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Денисенко підкреслила, що вона дуже пишається своїм чоловіком Андрієм.

"Так, Андрій Федінчик, хоч ти не ідеальний (але це я тобі говорила в усі дні, а сьогодні твій день народження), я все одно ніколи не втомлювалася нахвалювати тебе (хоч ти і не любиш це), і говорити що ти - неймовірна людина", - написала Наталка.

Нагадаємо, актриса Денисенко відповіла, чому деякі актори зрадили Україну.

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