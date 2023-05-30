Російська актриса Яна Троянова розповіла про життя в Росії. Жінка дала велике інтерв'ю YouTube-каналу "ВДудь". Артистка заявила, що Путін і вся російська влада спеціально довели країну до злиднів, щоб люди були зайняті тільки пошуком коштів на існування, а не аналізом політичних процесів і боротьбою з нечесними чиновниками.
"Спочатку Путін обкрадає цей народ так, що вони стають жебраками. Дуже складно виживати, коли у тебе немає грошей, і дуже складно любити своїх дітей, коли змушений ламати голову, що поїсти", - пояснила Троянова.
Вона додала, що бажання виїхати з'явилося вже давно, але змогла вона реалізувати цей план тільки після завершення зйомок в російському серіалі "Ольга". Спочатку вона полетіла до Туреччини, потім - до Франції, де живе донині.
Яна Троянова додала, що багато росіян не можуть аналізувати інформацію, тому що там дуже добре працює машина пропаганди.
"Телевізор повністю віддався пропаганді. Люди там виживають. Я народилася на дні, і знаю, як живе основна частина населення нашої країни. Це не життя, а постійна боротьба. Ти в пеклі. На сьогодні ти знайшов поїсти, а ще дітей треба в школу зібрати, а тут батьки літні. І всі хворіють, всі смердять", - додала актриса.
Хто така Яна Троянова
Російська актриса театру і кіно, телеведуча. Її найбільш відомі ролі були у фільмах "Волчок", "Жити", "Кококо", "Країна ОЗ", а також в серіалі "Ольга".
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