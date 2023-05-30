У неї підозра на запалення легенів.

Російська співачка Слава, яка прославилася завдяки пісні "Одиночество", потрапила в лікарню. Її екстрено госпіталізували через підозру запалення легенів.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, останні кілька днів співачку мучив моторошний кашель, була висока температура, а потім почалася і блювота.

Зазначається, що Анастасія Сланевська (справжнє ім'я Слави, - УНІАН) не виходить на зв'язок зі своєю командою. Тому в якому вона стані зараз - невідомо.

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Чим відома Слава

Слава прославилася після виходу пісні "Одиночество". Також в її репертуарі є й інші відомі пісні "Люблю или ненавижу", "Подруга", "Однажды ты", "Первая любовь - любовь последняя" та інші.

У 2005 році брала участь у Нацвідборі на Євробачення, проте їй не вдалося перемогти.

Позиція Слави щодо війни в Україні

У 2022 році співачка підтримала повномасштабне російське вторгнення в Україну, а також засудила колег, які залишили країну-агресора. 19 жовтня 2022 року внесена до списку санкцій України за "пропаганду путінського режиму та підтримку війни проти України".

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