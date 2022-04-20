Режисер назвав себе одним з тих людей, які робили все, щоб розмазати між Україною та Росією кордони.

Відомий український режисер та продюсер Алан Бадоєв зробив сенсаційне зізнання: він був одним з тих, хто своєю діяльність стирав кордони з Росією.

І сьогодні, під час повномасштабної війни РФ проти України, він розуміє безвідповідальність своїх дій. Про це Бадоєв розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Я один з тих людей, який робив все, щоб розмазати між Україною та Росією кордони. Це було несвідомо, у мене був місяць і я багато розмірковував. Розумію, що і я, і Макс, ми розмазували кордони між країнами нашою творчістю. Напевно, я був одним з тих, хто максимально демонстрував "дружбу народів" і допомагав створити загальну творчу подушку. І сьогодні я розумію, наскільки це жахливо і безвідповідально", - поділився продюсер.

По закінченню війни Бадоєв вбачає здійснення двох конкретних цілей від творчих людей: побудову невидимої культурної стіни та повернення дітям безтурботного життя.

"Необхідно вибудувати невидиму культурну стіну, яка має розповідати, наскільки ми інші. Наскільки у нас глибока у нас своя культура. Нам необхідно підняти увесь наш культурний фонд… щоб ніхто і ніколи не зміг сказати: "Ви такі самі, як і ми" або "А у вас немає своєї історії". Нам необхідно створити цей кордон. Друге – це діти. Я хочу повернути їм казку, я хочу повернути їм мрію про те, що їх дитинство недоторкане", - прокоментував режисер.

Яким буде український шоу-бізнес після війни, продюсер говорить, що кожний артист знайде для себе нові сенси та зрозуміє, що він хоче робити в своїй новій країні, яка, за словами Бадоєва, після усіх подій стане іншою.

Раніше український кліпмейкер Алан Бадоєв відреагував на звірства окупантів у Бучі. За його словами, після побаченого він намагається зберегти нормальний стан і не впасти в депресію.

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