Зараз він перебуває під наглядом лікарів.

Голлівудському акторові Алеку Болдуїну зробили операцію на стегні. За словами його дружини Хіларії, він вже давно потребував хірургічного втручання, бо при ходьбі постійно відчував біль.

"Сьогодні Алек отримав нове стегно. Це потрібно було зробити вже давно", - написала жінка в соцмережах.

Також вона сказала, що вони з чоловіком вже багато чого разом пройшли. І побажала йому, щоб весь біль залишився позаду, а він тепер тільки поліпшував своє життя.

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До слова, зараз актор перебуває в лікарні під наглядом лікарів. Коли його випишуть додому - невідомо. Однак поки на знаменитість чекає реабілітація.

Хто такий Алек Болдуїн

Алекс Болдуїн - американський актор, лауреат премій "Золотий глобус" і "Еммі", а також номінант на "Оскар" і "Тоні". Він грав у таких картинах як "Звичка одружуватися", "Американці", "Втеча", "Тінь", "Місія нездійсненна", "Джокер" та інших.

Також він знімався у фільмі "Іржа", під час якого застрелив українку Галину Гатчинс. Однак прокуратура зняла з Алека звинувачення у навмисному вбивстві. Після цього продовжилися зйомки фільму.

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