Галина Гатчинс була вбита восени 2021 року на знімальному майданчику фільму "Іржа".

Відомий голлівудський актор Алек Болдуїн, який у 2021 році з реквізитної зброї вбив кінооператора з України Галину Гатчинс, заявив, що рідні жінки хочуть нажитися на її смерті. Про це пише видання Daily Mail.

За даними журналістів, сестра і батьки Галини Гатчинс вимагають від Болдуїна виплати компенсації, пояснюючи, що смерть Українки відбилася на їхніх умовах життя.

Адвокат сім'ї Гатчинс Глорія Олред заявила, що якби Галина була жива, то вона б змогла перевезти своїх рідних з України в США, де ті відчували б себе безпечно. Про яку суму виплат йдеться - не повідомляється.

Відео дня

Актор не згоден з претензіями, тому виплачувати нічого не буде. Болдуїн заявляє, що рідні покійної кінооператорки просто хочуть нажитися на її смерті і "вводять слідство в оману".

"Втрата дочки і сестри, безумовно, болюча за будь-яких обставин. Проте позивачі були на відстані від Галини фізично, фінансово та емоційно протягом багатьох років до її смерті. У них немає реальних підстав для позову проти відповідачів. Ця дія вводить слідство в оману", - заявив журналістам адвокат Алека Болдуїна.

Нагадаємо, Галина Гатчинс була застрелена в жовтні 2021 року на знімальному майданчику фільму "Іржа" з реквізитної зброї. На даний момент слідство встановлює яким чином на майданчику опинився заряджений пістолет.

Також УНІАН писав, що на Алека Болдуїна подали до суду ще три члени знімальної групи фільму "Іржа".

Вас також можуть зацікавити новини: