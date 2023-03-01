У 2021 році на зйомках фільму "Іржа" загинула українка Галина Гатчінс.

Ради загибелі Українки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа" ще троє членів знімальної групи подали в суд на Алека Болдуіна і продюсерів.

Як повідомляє Variety, оператор крана Росс Аддієго, костюмер Доран Кертін і оператор-постановник Різ Прайс заявили про посттравматичний синдром після пережитого інциденту - він заважає їм нормально жити і працювати. Фізично вони не постраждали.

У позові сказано, що Болдуін і продюсери винні в тому, що не дотримувалися вимог техніки безпеки, а також взяли на роботу людей, які раніше неодноразово звинувачувалися в недотриманні правил безпеки на знімальному майданчику.

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Заявники стверджують, що під час знімального процесу фільму "Іржа" Болдуін поводився неуважно, що стало причиною того, що він не переконався в безпеці використання револьвера.

Вбивство Галини Гатчінс: подробиці

Інцидент трапився 21 жовтня 2021 року в штаті Нью-Мексико на зйомках фільму "Іржа". Тоді знімали сцену з Болдуїном, і для неї потрібна була реквізитна зброя. Як і чому на знімальному майданчику опинився заряджений револьвер - не встановлено. 42-річна українка Гатчінс, яка виконувала обов'язки оператора, була застрелена.

Нагадаємо, голлівудському акторові Болдуіну пом'якшили покарання за вбивство Українки.

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