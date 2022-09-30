Алекс Топольський повернувся в Україну, щоб знайти своє кохання.

Вже цієї п'ятниці, 30 вересня, відбудеться 12 сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Цього разу головним героєм став Алекс Топольський. Бізнесмен серед 25 дівчат буде шукати ту єдину, з якою зможе побудувати щасливу сім'ю.

Раніше УНІАН розповідав, як склалася доля всіх героїв шоу "Холостяк", а сьогодні ви дізнаєтесь, хто такий Алекс Топольський і чим займається головний герой 12 сезону шоу.

Алекс Топольський - хто це

"Холостяк" Алекс Топольський народився у Львові, але після закінчення університету переїхав до Сполучених Штатів Америки, де почав будувати свою кар'єру. Відомо, що 32-річний красень займається нерухомістю.

Відео дня

"Місто, в якому я народився. Незвичайне місто, такі називають - атмосферними. Вона відчувається скрізь, навіть смак кави інший, ароматніший чи що, повітря солодше, начебто воно наповнене карамельним присмаком, від якого хочеться посміхатися, і ці затишні секретні кав'ярні, у яких ми з батьком спілкувалися про життя, бізнес, будували плани на майбутнє", – розповів Топольський про Львів.

Здавалося б, в Америці він досяг великих висот - у нього досить успішний бізнес. Ось тільки особисте життя Алекса Топольського ніяк не складається. Тому він вирішив повернутися на батьківщину, щоб знайти дівчину своєї мрії.

Він неодноразово говорив про те, що шукає ту, з якою у нього будуть однакові погляди на життя і цінності.

До речі, про такого чоловіка мріє кожна дівчина, бо він - той, хто приноситиме своїй коханій каву в ліжко. Виявляється, що Алекс Топольський просто жити не може без кави. Випити чашку гарячої кави - його ранковий ритуал.

"Кава з ранку - улюблена справа! У дитинстві терпіти каву не міг, але дивлячись на батька, як він методично, ніби під гіпнозом готував каву по-турецьки на піску... Пам'ятаю наші розмови про життя в ті моменти, о 6 ранку. Спостерігаючи за ним, як він смакував цю гірку гидоту, я ніяк не міг зрозуміти, як це можна любити, а зараз день не можу провести без кави, чи це необхідність бути в тонусі 24/7 або мої сантименти про дитинство. Я, батько і кава по-турецьки", - зізнався Топольський.

Крім того, "холостяк" Алекс Топольський розповів і про сенс життя.

"Мені здається, що жити треба зовсім не в ім'я набуття багатства і могутності, або іншій, подібній нісенітниці, а заради щастя і осмисленого буття, прагнучи до скарбниць розуму, яскравим враженням і глибоким почуттям. Щасливий той, хто з толком прожив життя, встигнувши виконати все, що збирався зробити добре, корисне собі і оточуючим. У цьому є сутність і сенс людського життя", - розповів головний герой 12 сезону шоу "Холостяк".

Чим зараз займається Олександр Топольський

Відомо, що по поверненню в Україну, Топольський не зміг залишитися осторонь від повномасштабного російського вторгнення. Тому зараз він допомагає українкам, які були змушені покинути свої будинки, рятуючи дітей від обстрілів.

Холостяк 2022 - коли та де дивитися

12 сезон шоу "Холостяк" стартує 30 вересня 2022 року на телеканалі СТБ. Щоп'ятниці о 19:00 глядачі спостерігатимуть за розвитком стосунків Алекса Топольського з учасницями проекту.

Нагадаємо, раніше "холостяк" Алекс Топольський розчулив любовним зізнанням ще до виходу шоу.

Вас також можуть зацікавити новини: