Зовсім скоро глядачі спостерігатимуть за новою історією кохання.

Вже цієї п'ятниці, 30 вересня, відбудеться прем'єра 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Напередодні виходу нових серій головний герой Алекс Топольський зробив відверте зізнання.

На своїй сторінці в Instagram він оприлюднив романтичне відео з дуже зворушливими словами: "З усіх речей, які я можу зробити на цій Землі - я просто хочу побудувати міст між тобою і мною".

У кадрі видно самого Алекса, хоч і віддалено. Ймовірно, його знімали з квадрокоптера.

Відео дня

Реакція мережі на зізнання Алекса Топольського

"Красиве відео"

"Вау"

"Ну, давай"

"А я хочу побудувати стіну між українцями і москалями"

Холостяк-12: дата прем'єри і що відомо

Старт нового сезону шоу - вже в п'ятницю, 30 вересня на телеканалі СТБ. Ведучим проекту, як і раніше, буде Григорій Решетник.

А головним героєм 12 сезону став бізнесмен Алекс Топольський. Він шукає дівчину, у стосунках з якою у них будуть щирі емоції, тепло і кохання. Також для нього важливо, щоб збігалися їхні цінності і погляди на життя.

Раніше УНІАН розповідав, як склалася доля всіх головних героїв шоу "Холостяк".

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