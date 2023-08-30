Він сказав, що більше ніколи не скористається цим документом.

Український телеведучий родом з Росії Олексій Суханов ще на початку повномашстабного російського вторгнення засудив злочинний режим Кремля і підтримав українців.

Він вже багато років живе і працює в Україні, тому його позиція нікого не здивувала. Суханов завжди був на боці нашої країни і завжди доброзичливо відгукувався про людей, яких вважає своїми співвітчизниками, незважаючи на наявність російського паспорта.

В інтерв'ю "24 каналу" він зізнався, що більше ніколи не скористається паспортом громадянина Російської Федерації.

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"Я дав офіційну обіцянку Україні, державі, своїм землякам. Для мене честь бути земляком українців, тому я більше ніколи не скористаюся цим документом", - сказав Суханов.

Ведучий додав, що знищив цей документ. Раніше він про це нікому не говорив, бо не вважав за потрібне.

"Я його (паспорт, - УНІАН) знищив, нікому про це не говорив, вважаю, що і не треба про це говорити, щоб це не було використано в розрізі "Суханов робить шоу". Суханов ніколи не влаштовував жодного шоу! Я тихо позбувся його, чим поклав край усьому, що мене пов'язувало з Росією", - додав шоумен.

Варто зазначити, що у 2022 році Суханов нарешті отримав українське громадянство та паспорт.

Нагадаємо, раніше Суханов зізнався, скільки витрачає під час війни.

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