Артист родом з РФ, проте він засуджує війну та мешкає в Україні.

Відомий телеведучий Олексій Суханов, який народився та мешкав у РФ до 2012 року, розповів про свою маму, яка залишилася на території країни-агресорки. Він зі сльозами зізнався, що не зміг привітати її з днем народження.

Ведучий, який отримав українське громадянство у 2019 році, не наважився зателефонувати мамі. Йому дуже важко про це говорити, адже ця тема, ніби відкрита рана.

"Другого липня я не знайшов у собі сили, щоб привітати маму з днем народження. Якщо чесно, мені це болить. Бо вона ж народила мене, я все одно залишаюся її сином. Проте у мене реально немає сил на те, що пов'язано з тамтешнім життям. Навіть немає сил, щоб взяти слухавку, в якій досі є її номер телефону. Я його не видалив. Попри те, що викреслив велику частину свого минулого з життя", - зізнався Суханов під час спілкування з Адою Роговцевою.

Актриса визнала, що ситуація ведучого дуже непроста. Вона вважає, що матір Суханова перейшла певну межу. Втім, Роговцева заспокоїла Суханова тим, що він усе одно, хоча й подумки, привітав рідну людину.

Що відомо про матір Олексія Суханова

Ведучий виступив проти повномасштабної війни та відкрито засудив російську агресію. Він залишається в Україні та не соромиться говорити усе, що думає про Путіна. А матір Суханова й далі мешкає у РФ.

Він розповідав, що 24 лютого 2022 року жінка йому телефонувала. Вона кликала ведучого "додому", проте він сказав, що його дім - Україна.

Також Суханов пропонував матері приїхати до нього та жити у Києві. Втім, жінка відмовилася. За словами ведучого, він продовжує любити маму, проте вона зробила свій вибір.

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