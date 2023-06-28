Раніше він завжди відкладав та заощаджував кошти.

Олексій Суханов, який взимку став ведучим шоу "Говорить вся країна" на 1+1, відверто розповів, скільки він нині витрачає. Під час повномасштабної війни РФ проти України він зрозумів, що не може відкладати гроші, адже нині потрібно допомагати усім, хто цього потребує.

"Я для себе не розумію, як зараз можна заощаджувати. Я отримую зарплатню, у мене є робота. Але ж я усвідомлюю, що я працюю і маю таку можливість, і зараз ми маємо таку можливість спілкуватися і ділитися своїми думками за спинами тих, хто зараз там, на передовій, саме в цю мить", - зазначив Суханов в інтерв'ю Славі Дьоміну.

За словами ведучого, нині він вирішив, що відкладати чи заощаджувати кошти не на часі. Він не приховує, що багато віддає на благодійність.

Відео дня

"Майже усю свою зарплатню я зараз витрачаю на інші цілі. Я купую корм для хвостиків, підтримую притулки для тварин. Тому що у мене серце крається. Я не розумію, як люди досі можуть кидати тварин та при цьому сподіватися на те, що Бог їм допоможе, що він їх захистить і якось збереже їхні життя. Я не розумію такої філософії", - розповів ведучий.

Окрім цього, Суханов витрачає кошти на бензин, звичайну їжу, стрижки та походи до театру. Ведучий вважає, що нині важливо підтримувати артистів, тому він принципово не бере безкоштовні запрошення на виступи, а купує білети у касах.

На місяць він витрачає приблизно одну тисячу доларів (майже 36 тисяч 700 гривень - УНІАН). Суханов зазначив, що іноді йому потрібно менше коштів. Він жартує, що влітку йому потрібні лише помідори, він їх настільки любить, що постійно купує та їсть. Також ведучий наголосив, що він намагається підтримувати імідж, проте це не потребує чималих коштів.

"Ми маємо на екрані мати гарний вигляд, аби надихати, аби усім у світі показувати. Що щоб не сталося, на превеликий жаль, які б випробування у нас зараз не були, ми - незламні, ми маємо поважати себе. Тому що якщо ми охайні, якщо ми гарно одягаємось, не дорого, а гарно, стильно, красиво - для цього не потрібні великі гроші... Ми намагаємось трохи усміхатися, все це демонструє і нашу силу", - розповів Суханов.

Раніше він завжди відкладав та заощаджував кошти. Ведучий зумів зібрати велику суму. До повномасштабної війни Суханов відкладав приблизно 30% від своїх доходів.

"Я відкладав, я завжди відкладав. Зараз мені здається, що не на часі... Дідусь мене так навчив, що завжди ти маєш відкладати на так званий "чорний день". В мене завжди були заощадження, скільки б я не отримував. У свої 49 я дещо таки маю, і мені цього тебе достатньо", - додав ведучий.

Хто такий Олексій Суханов

Відомий телеведучий Олексій Суханов народився та мешкав у Росії до 2014 року. Потім він переїхав до України. Він пригадував, що 24 лютого 2022 року йому зателефонувала мама-росіянка. Вона благала Суханова їхати до РФ.

Ведучий відмовився. Натомість Суханов кликав маму-росіянку до Києва. Нині вони не спілкуються.

Вас також можуть зацікавити новини: