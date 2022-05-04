Співачка волонтерить на заході України.

Українська співачка Аліна Гросу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого не змогла стояти осторонь і вирішила займатися волонтерством. Артистка готує їжу для біженців, які приїхали з районів активних бойових дій.

Про це знаменитість час від часу розповідає в своєму Instagram-блозі. Зараз Аліна поділилася, що у неї з'явився досвід приготування тушонки.

"Якби не цей час і не тьотя Катя, то я в житті б, напевно, не навчилася закривати тушонку. І взагалі, стільки страв, скільки знають і готують господині на Буковині, я ще ніде не бачила", - написала Гросу у своєму блозі.

Зазначимо, незадовго до повномасштабної війни Аліна представила свого нареченого Романа Полянського. Роман-російський актор. Попри всі звернення до нього, він так і не озвучив своєї позиції щодо війни в Україні.

Нагадаємо, Аліна Гросу вперше за довгий час показала маму і молодшого брата.

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