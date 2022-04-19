Українська співачка Аліна Гросу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирушила волонтерити до Чернівців.
Там вона готувала для переселенців обіди. Зараз зірка показала в Instagram, як купує продукти в супермаркеті. За покупками Аліна пішла з мамою і молодшим братом.
Зазначимо, до повномасштабної війни Аліна Гросу представила свого нареченого Романа Полянського. Роман-російський актор, з яким Гросу познайомилася на зйомках.
Ось уже майже два місяці він мовчить і ніяк не висловлює свою позицію. До нього навіть зверталася актриса Наталка Денисенко, однак він проігнорував її заклик озвучити свою позицію.
Нагадаємо, актор Костянтин Войтенко записав звернення до російських жінок.