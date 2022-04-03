Роман Полянський мовчить про війну в Україні.

Українська актриса Наталка Денисенко висловилася з приводу бойфренда Аліни Гросу, російського актора Романа Полянського, який мовчить про війну в Україні.

Вона висловила подив тим, що російський актор, який зараз живе в Україні, мовчить про війну.

"Ще цікаво, чому мовчить "актьор", який пригрівся у нас в Україні?"- написала Денисенко.

Також вона не розуміє, чому хтось вступає до лав ЗСУ і захищає нашу країну, а хтось просто мовчить і спокійно собі живе.

"Чому я пишу про таких людей, як цей "актьор"? Чому мені важливо зрозуміти позицію такої людини? Тому що мій чоловік готовий йти в оборону і захищати нашу країну і всіх, хто в ній знаходиться. Я розумію, що кожен воює по-своєму, але коли публічна людина ніяк не висловлюється в своєму Instagram, це означає замовчування", - додала актриса.

За її словами, такі люди як Полянський повинні виїхати з України.

"Я вважаю, що такі емігранти з рошляндії, які мовчать, повинні геть їхати з України", - підсумувала Денисенко.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко висловилася про своїх російських колег, назвавши їх тварюками.

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