Аліна Паш: Я йду на Євробачення, бо мені є що сказати Україні та світу

Українська співачка Аліна Паш в інтерв’ю УНІАН розповіла, чому, на її думку, українці обрали саме її представляти нашу країну на Євробаченні-2022, в чому основний посил її пісні "Тіні забутих предків" та про конфлікти під час нацвідбору.

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022 відбувся у суботу, 12 лютого. За квиток на міжнародний пісенний конкурс боролися вісім учасників: гурт Cloudless, Michael Soul, гурт Our Atlantic, Barleben, Roxolana, гурт Kalush Orchestra, Wellboy та Alina Pash (Аліна Паш).

Суддівську колегію представляли співачки Тіна Кароль та Джамала, а також член правління Суспільного Ярослав Ладигін. Саме вони були більш прихильні до Аліна Паш, а глядачі - до Kalush Orchestra. Втім, Аліна перемогла у нацвідборі, набравши 15 балів - вісім від журі та сім від глядачів. Вона представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2022, який відбудеться у травні в італійському Турині. Одразу після оголошення результатів нацвідбору, УНІАН коротко поспілкувався зі співачкою.

Аліно, ви здобули популярність на проекті "Х-фактор", а потім на деякий час зникли зі сцени. Ви шукали себе чи просто вирішили відпочити?

Я багато працювала на студіях звукозапису, роблячи демо пісні для артистів, співала в кавер бендах, шукала матеріал, з яким можна було б достойно почати саме те, що хочу.

Я експериментувала як з музикою, так і зі своєю зовнішністю.

Я не боюсь виділятись. Для когось це може бути яскраво, для мене це звичайно, я так можу в магазин сходити. Мені приносить задоволення бачити в дзеркалі себе різну.

Врешті, ви перемогли у нацвідборі на Євробачення-2022. На вашу думку, чому обрали саме вас?

Думаю, що глядачі побачили мою щиру українську душу та сценічний перформанс, а також відчули сильне повідомлення у світ. Українці обрали артиста, який повинен актуально цього року представити нашу країну на міжнародному рівні.

Євробачення – це недоспані ночі, нерви, великий шмат рішучості й роботи над продуктом, який потім можуть побачити та оцінити глядачі.

Я йду на конкурс, бо мені є, що сказати Україні та світу.

В чому ваша унікальність? Чому саме ви маєте перемогти на конкурсі Євробачення-2022?

Моя унікальність у тому, що я іду не просто з піснею на конкурс, а із піснею, де є сильне повідомлення у світ: пам’ятайте своїх предків, але творіть свою історію. Пісню для танців і веселощів я можу випустити в будь-який інший час, а "Тіні забутих предків" - це саме те, чим я хочу поділитись з усім світом зараз.

Під час нацвідбору у вас виник конфлікт з гуртом KALUSH. Ви звинуватили хлопців у плагіаті. Розкажіть про цей інцидент. Його вирішено?

Ми поспілкувалися, все вирішили. Багато людей погодилися, що мелодика схожа, тональність та сама, проте це ніби випадковість. Я прекрасно розумію, що таке може трапитись. Ми ж маємо всі свою істинність, унікальність. Давайте їх кожен розвивати.

Також у мережі активно обговорюють ваш виступ в окупованому Криму у 2015 році. Через це навіть вже надходять пропозиції вас дискваліфікувати. Що скажете з цього приводу?

Я не виступала в Криму, а їздила туди на весілля до українців, без порушення закону. І в цілому я не з тих артистів, які гастролюють в Російській Федерації. У мене концерти лише в Україні та Європі, й курс туди.

Нещодавно ви знялися у фільмі "Янтарні копи". Там була сценка, де ви билися з дівчиною. Чи були у вас такі ситуації в реальному житті?

Це був класний досвід зйомок у кіно. Хочу ще! І сцени бійки також! Проте в житті билась по-серйозному один раз. У класі 6-7 за те, що дівчина обізвала лайливо мою маму.

Аліно, ви - молода і приваблива співачка. Ваше серце зайняте?

Моє серце завжди зайнято - цілодобово працює (сміється).

Діана Могилєвич