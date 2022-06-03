Артистка зробила шокуючу заяву.

Українська співачка Аліна Паш, яка раніше оскандалилася підробленою довідкою про відвідування Криму, через що була позбавлена можливості брати участь в Євробаченні, знову шокувала публіку. Вона зізналася, що своїми діями легалізувала окупацію Криму і війну РФ проти України. Таку заяву вона зробила в інтерв'ю "Свідомі".

"Довідка - несправжня, беру на себе всю відповідальність за ситуацію, приношу свої вибачення "Суспільному" і суспільству. Коментуючи перетин кордону з Кримом, я сказала брехню в інтерв'ю "Суспільному", приношу свої вибачення мовнику і громадськості за це. Всі мої дії, які прямо або побічно легалізували окупацію Криму і війну Росії проти України - я прошу вибачення перед усім суспільством за ці вчинки", - сказала Аліна Паш.

Вона також зізналася, що після даного скандалу її репутація дуже зіпсувалася і тепер їй не довіряють.

Нагадаємо, Аліна Паш після перемоги Kalush Orchestra поскаржилася на масове цькування. За словами співачки, вона залишилася ворогом для багатьох українців.

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