Співачки відвідали Крим ще в 2015 році.

Українська співачка Аліна Паш вперше зізналася, що виступала в окупованому Криму на бек-вокалі у Ірини Білик. У 2015 році вони виступали на весіллі у друзів Білик.

При цьому раніше Паш жодного разу не згадувала про свою колегу по сцені. А цього разу вона вирішила "розкрити всі карти", бо скандал навколо її виступу в РФ і Криму не вщухає.

Так, днями Паш заявила про те, що в мережі її продовжують"цькувати" за помилки минулого.

"Я не виступала в РФ. Якщо ви маєте на увазі мій виступ на бек-вокалі з Іриною Білик у її друзів на весіллі в Криму, то не треба визнавати Крим російським. Крим - це Україна", - висловилася Аліна Паш.

Варто відзначити, що сама Ірина Білик поки ніяк не прокоментувала висловлювання Аліни Паш. Втім, раніше вона і сама зізналася, що таки була в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше Аліна Паш зізналася, що перестала спілкуватися з родичами з Росії на тлі війни.

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