Знаменитість остаточно розриває всі зв'язки з РФ.

Російська співачка Алла Пугачова закриває свою останню компанію в Росії - АБП, яка веде діяльність у сфері радіомовлення, в області звукозапису і видання музичних творів.

За даними системи СПАРК, заяву про ліквідацію компанії було подано 23 листопада.

Відомо, що пісні Примадонни перестали "крутити" по радіо. У компанії також відзначають, що у знаменитості немає нових пісень, "які б відповідали актуальним запитам аудиторії".

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Алла Пугачова розірвала зв'язки з Росією

Алла Пугачова, мабуть, вирішила остаточно попрощатися з Росією, адже ще на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну вона покинула країну-агресора і разом з чоловіком Максимом Галкіни, визнаним Мін'юстом РФ іноагентом, і дітьми переїхала до Ізраїлю.

Також Примадонна, як і Галкін, критикує російську владу за вторгнення в Україну і попросила і її визнати іноагентом.

Крім того, в РФ Пугачову, Галкіна та інших зірок, які підтримали Україну, хочуть позбавити всіх звань.

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