Мінкульт вже розглядає відповідний законопроект.

Мінкульт РФ розглядає можливість позбавлення всіх звань російських зірок Аллу Пугачову, Максима Галкіна, Андрія Макаревича та інших, хто підтримав Україну. Про це пишуть росЗМІ.

Як відомо, зараз це питання знаходиться на стадії законопроекту. Однак якщо він стане законом, з лав "народних" і "заслужених" приберуть тих, хто публічно не підтримав "СВО" (так в Росії називають війну).

Також уточнюється, що хочуть і скасовувати присвоєння громадянства тим зіркам, які виступили на підтримку України.

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Які російські зірки підтримали Україну

Гуморист Максим Галкін одним з перших висловився про те, що він проти війни. Він неодноразово у своєму Instagram-блозі намагався донести до російської аудиторії, що саме РФ вбиває мирних українських жителів.

Алла Пугачова довгий час мовчала, проте коли Галкіна назвали "іноагентом" попросила і її записати в ці ряди, оскільки свого чоловіка підтримує.

Андрій Макаревич неодноразово розповідав у своєму блозі про те, як російська пропаганда впливає на народ. Також він бував в Україні і публічно висловлював свої слова підтримки.

Також проти війни висловилися Оксимірон, Макс Покровський з "Ногу свело!", Земфіра та інші.

Нагадаємо, Земфіра на концерті в Берліні закликала припинити війну.

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