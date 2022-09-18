Так співачка прокоментувала визнання свого чоловіка "іноагентом" в РФ.

Російська співачка Алла Пугачова різко відреагувала на цькування свого чоловіка Максима Галкіна в РФ. Гумориста визнали "іноагентом", а тепер сама артистка звернулася до уряду країни-агресора.

На своїй сторінці в Instagram Пугачова заступилася за чоловіка і написала, що її теж варто зарахувати до "лав іноагентів". Крім цього, співачка вперше засудила війну Росії проти України, завуальовано назвавши її виконанням "ілюзорних цілей".

"Звернення до Мін'юсту РФ. Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, бажаючим Батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за Ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян", - написала співачка.

Відео дня

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Галкіна в Росії визнали "иноагентом". Російський комік, який підтримав Україну, потрапив в оновлений список мін'юсту РФ. Незабаром гуморист прокоментував ситуацію і зазначив, що вважатиме це нагородою.

Вас також можуть зацікавити новини: