Наразі правоохоронці спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників несанкціонованої зйомки.

Поліція розпочала кримінальне провадження через екстремальний дрифт на Софійській площі у Києві.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Поліцейські встановили, що відбувалася зйомка рекламного ролику.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників несанкціонованої зйомки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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У КМДА повідомляють, що через екстремальні маневри забруднено слідами автомобільних шин покриття на історичний площі.

"Міська влада не давала жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Місто звернулось до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб", - йдеться в повідомленні.

При цьому на місці зйомок не було встановлено ніяких спеціальних огороджень.

"У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз", - зазначають в КМДА.

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Автори: Денис Прядко, Надя Пришляк