Співачка зазначила, що таке слово починають застосовувати і до дівчат.

Українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona (справжнє ім'я - Альона Сараненко) висловилася щодо чоловіків-підкаблучників та жінок, які, на думку співачки, міняють характер свого партнера.

Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Якщо в сім'ї вищий статус має жінка, то частіше за все, яким би не був її чоловік, його будуть називати каблуком. Або якщо чоловік проявляє щирі почуття до жінки, поважає її бажання та відноситься до неї з трепетом, його також називають каблуком. Він вище за все ставить свою дружину, а не своїх друзів", - написала виконавиця.

Читайте також"Будь зі мною": блогер Yoxden зізнався в коханні Alyona Alyona у новому кліпіСпівачка зазначила, що таке слово починають застосовувати і до дівчат, але в абсолютно іншому сенсі.

"Є жінки, які обожнюють підкорювати чоловіків, робити їх пухнастими котиками, які виконують всі їхні примхи", - зазначила дівчина. На її дімку, така ситуація не демонструє образу здорових стосунків та суспільства.

"Супер власні жінки просто ламають чоловіків, очікуючи потім від них мужності, щоб поруч із собою бачити справжнього самця", - підсумувала Альона Альона. Вона також поцікавилась думкою своїх підписників, однак більшість коментарів фанати написали з приводу фото, яким виконавиця вирішила проілюструвати свій пост.

Дівчина наділа на руки яскраво-червоні ботфорти з гострим носом та шпилькою і сфотографувалася на фоні червоного килима.

"Як же я люблю ці твої фото", "Фото супер", "Просто відпад", - оцінили підписники світлину.

Нагадаємо, раніше alyona alyona розповіла про рак і закликала жінок перевірятися.

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