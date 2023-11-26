За її словами, тривала відстань все змінила.

Українська співачка Alyosha розповіла про проблеми у стосунках з чоловіком Тарасом Тополею. Вона зізналася, що на їхні стосунки дуже вплинула відстань.

В інтерв'ю для YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" артистка зазначила, що якби відразу знала, що відстань змінить її стосунки з чоловіком, вона ніколи б не полетіла в Америку, де вона перебуває разом з дітьми з початку повномасштабного російського вторгнення.

Також Alyosha розповіла, що через те, що вони з чоловіком постійно перебували порізно і не могли часто бачитися, похитнулася і довіра в їхніх стосунках.

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"Є такі речі, які ти не можеш зрозуміти, чому так відбувається. Коли є можливість бути разом, а ви не разом, і це не те, що ти можеш вирішити, а те, що з іншого боку має вирішуватися, виникають великі питання. Це впливає на стосунки, впливає на довіру", - говорить співачка.

Артистка не радить і іншим парам таким чином перевіряти свої стосунки. Вона у всякому разі більше так робити не буде.

Зараз стосунки між подружжям почали налагоджуватися. Alyosha частіше приїжджає в Україну, а Тополя - в США. Вони більше проводять часу разом.

"Відстань і час – вони дуже змінюють людей. Порада - не бути довго порізно", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, раніше захисник Маріуполя Діанов возз'єднався з дружиною після розлучення.

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