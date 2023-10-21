Українська співачка Alyosha, якій популярність принесла пісня "Ти найкраща" в дуеті з Владом Дарвіним, несподівано змінила творчий псевдонім.
Сьогодні, 21 жовтня, артистка дасть концерт у Новому Роздолі під своїм ім'ям - Олена Тополя. Про це стало відомо з афіші, опублікованої на її сторінці в соціальній мережі Instagram.
Варто відзначити, що Тополя - це прізвище чоловіка артистки, лідера групи "Антитіла" Тараса Тополі. А дівоче прізвище знаменитості - Кучер.
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Як відреагували користувачі мережі
- "Олена Тополя - це прекрасно"
- "Таке ім'я вам дуже личить"
- "Як красиво звучить"
- "Я теж голосувала за це ім'я. Воно красиве, просте і складне. Весь світ у ньому - і Україна, і дружина, і мама"
- "Закидайте мене капцями, але Олена Тополя добре звучить! Неначе подорослішала. А то таке щось, Альоша, ні туди, ні сюди. Тут відразу видно, що свідома українка, серйозна співачка, дружина талановитого співака"
Нагадаємо, раніше Alyosha і Влад Дарвін обурили мережу новою піснею.