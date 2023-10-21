Тепер вона буде виступати під своїм ім'ям.

Українська співачка Alyosha, якій популярність принесла пісня "Ти найкраща" в дуеті з Владом Дарвіним, несподівано змінила творчий псевдонім.

Сьогодні, 21 жовтня, артистка дасть концерт у Новому Роздолі під своїм ім'ям - Олена Тополя. Про це стало відомо з афіші, опублікованої на її сторінці в соціальній мережі Instagram.

Варто відзначити, що Тополя - це прізвище чоловіка артистки, лідера групи "Антитіла" Тараса Тополі. А дівоче прізвище знаменитості - Кучер.

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Як відреагували користувачі мережі

"Олена Тополя - це прекрасно"

"Таке ім'я вам дуже личить"

"Як красиво звучить"

"Я теж голосувала за це ім'я. Воно красиве, просте і складне. Весь світ у ньому - і Україна, і дружина, і мама"

"Закидайте мене капцями, але Олена Тополя добре звучить! Неначе подорослішала. А то таке щось, Альоша, ні туди, ні сюди. Тут відразу видно, що свідома українка, серйозна співачка, дружина талановитого співака"

Нагадаємо, раніше Alyosha і Влад Дарвін обурили мережу новою піснею.

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