Аманда Холден показала пікантний знімок.

Британська актриса і телеведуча Аманда Холден опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку зірка позує абсолютно голою. При цьому вона лежить на величезному білому торті, який прикрашений безліччю квітів. Пікантності фото додало те, що Аманда в руці тримала вишеньку і еротично поклала її в рот.

"Слинки течуть... вишенька на вершині казкового дня", - підписала фото зірка.

Хто така Аманда Холден:

Аманда Луїза Холден народилася 16 лютого 1971 року в Англії. Вона є професійною британською актрисою. Знялася в декількох популярних серіалах і фільмах

Найвідомішою роллю Аманди Холден є роль Джеральдіни в телевізійному серіалі "Грімлі"

Аманда Холден була ведучою британського телешоу "Шоу талантів"

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Автор: Діана Могилєвич