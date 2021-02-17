Актриса показала фото / instagram.com/noholdenback
Британська актриса і телеведуча Аманда Холден опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку зірка позує абсолютно голою. При цьому вона лежить на величезному білому торті, який прикрашений безліччю квітів. Пікантності фото додало те, що Аманда в руці тримала вишеньку і еротично поклала її в рот.
"Слинки течуть... вишенька на вершині казкового дня", - підписала фото зірка.
Актриса показала фото / instagram.com/noholdenback
Хто така Аманда Холден:
- Аманда Луїза Холден народилася 16 лютого 1971 року в Англії. Вона є професійною британською актрисою. Знялася в декількох популярних серіалах і фільмах
- Найвідомішою роллю Аманди Холден є роль Джеральдіни в телевізійному серіалі "Грімлі"
- Аманда Холден була ведучою британського телешоу "Шоу талантів"
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