Ана Чері показала фігуру.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram спекотне фото.

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На знімку вона постала в роздільному жовтому купальнику, який підкреслює її фігуру і пишні форми.

Крім того, фото вийшло "мокрим", бо Ана, ймовірно, тільки вийшла з води. Фанатам сподобався такий знімок. Вони відзначили, що Чері, як завжди, чудова.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич