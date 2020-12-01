Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram спекотне фото.
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На знімку вона постала в роздільному жовтому купальнику, який підкреслює її фігуру і пишні форми.
Крім того, фото вийшло "мокрим", бо Ана, ймовірно, тільки вийшла з води. Фанатам сподобався такий знімок. Вони відзначили, що Чері, як завжди, чудова.
Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
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