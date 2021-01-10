Ана Чері продовжує радувати шанувальників пікантними кадрами.

Популярна модель Ана Чері опублікувала в Instagram відео, на якому позує у відвертому образі.

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Дівчина позує на снігу в гірськолижних штанях і окулярах для сноубордингу. При цьому верх у неї був повністю оголеним. Лише соски дівчина прикрила підтяжками на штанях.

Варто відзначити, що Ана часто публікує подібні відео і фотографії. Дівчина всіляко демонструє свою фігуру. До слова, в соціальній мережі Instagram вона і стала популярною, завдяки своїм пишним формам.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич