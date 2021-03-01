Ана Чері поділилася яскравим знімком.

Популярна модель Ана Чері опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує у фатиновій довгій сукні, яка прикрашена квітами. При цьому вона напівпрозора, і крізь неї просвічуються апетитні сідниці моделі.

"Ось так виглядають мої сни. Завжди яскраві, і я можу згадати їх, коли прокидаюся. А ви пам'ятаєте свої?",- підписала фото зірка.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич