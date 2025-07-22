Померла 42-річна українська актриса театру Франка Анастасія Добриніна

Причини смерті артистки не розголошуються.

Померла українська актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анастасія Добриніна. Їй було 42 роки, понад 20 років життя вона віддала театральній сцені. Трагічну новину повідомили на сторінці театру у Facebook.

"Із глибоким сумом сповіщаємо про непоправну втрату - на 43-му році життя передчасно пішла у засвіти актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анастасія Добриніна. Анастасія була невіддільною частиною театру з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові та натхнення. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та усім, хто розділяє цей біль", - ідеться в повідомленні.

Причини смерті артистки не розголошуються.

Відео дня

На трагічну новину відреагували близькі, друзі та колеги акторки.

Зокрема, висловився заслужений артист України Павло Піскун:

"Боляче читати це... Світлої пам'яті. Майже в кожній виставі ми працювали разом, скільки зіграно, проведено часу в репетиціях, виставах, поза сценою, гастролях... Дуже шкода. Ще багато могла б зробити і прожити... Співчуття колегам, рідним, мамі. Дуже болюча втрата, вона була хорошим партнером, другом і людиною, згадую тільки хороше".

Співчуття висловив і художній керівник театру Євген Нищук:

"Шокуюча новина для франківської родини. Співчуття Наталії Анатоліївні, рідним, близьким, друзям. Настя назавжди в наших серцях, спогадах, фотографіях".

Анастасія Добриніна - що про неї відомо

Анастасія Добриніна народилася в Києві в родині з глибокими театральними традиціями. Її дід Анатолій Пономаренко був актором, батько В'ячеслав Добринін тривалий час грав на сцені, а мама Наталя Пономаренко і зараз очолює літературну частину театру.

Тяга до сцени проявилася в Анастасії з раннього дитинства - у сім років вона дебютувала на сцені театру імені Франка у виставі "Тев'є-Тевель". У 2004 році вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого і відразу увійшла до складу трупи театру Франка.

Глядачам Анастасія Добриніна запам'яталася яскравими образами в різноманітних постановках: баба Палажка в "Кайдашевій сім'ї", Фаншетта в "Весіллі Фігаро", Марія в "Незрівнянному", Параскева Митрівна в "Комедії на руїнах" та іншими ролями, що стали невід'ємною частиною театрального репертуару.

Вас також можуть зацікавити новини: