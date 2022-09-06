Співачка розповіла, що страждає від панічних атак.

Відома українська співачка Анастасія Приходько зізналася, що давно страждає від панічних атак. Всьому виною повномасштабна війна, яку розв'язала Росія - для психічного здоров'я новини про обстріли мирних міст не проходять безслідно.

Так, у своєму Facebook знаменитість опублікувала карту повітряних тривог, де всі регіони України в зоні небезпеки, і написала наступне:

"Мої панічні атаки посилилися, прокинулася, а потім я вже не можу заснути і так до пізньої ночі. Вночі теж разів п'ять встаю, то води, то покурити, то ще щось".

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Зірка шокувала і тим, що проблеми зі здоров'ям призводять навіть до непритомності.

"Повернулася і втрата свідомості, хоча останній раз це було після "Євробачення". Раніше мені допомагала їжа, вчора я приготувала улюблене блюдо і щось воно вже не доставляє мені радості. Напевно, я так намагалася тримати себе в руках, що мій організм сказав: "Досить", - поскаржилася Приходько.

Нагадаємо, Анастасія Приходько послала на три літери куму з Росії.

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