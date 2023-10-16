За його словами, він готовий взяти в руки зброю.

Російський музикант, який переїхав до Ізраїлю на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Андрій Макаревич заявив, що готовий взяти в руки зброю і відбивати атаки бойовиків ХАМАСу.

Однак, як він сказав на своїй сторінці в Facebook, йому ніхто не дасть зброю і не відправить його на фронт, тому він знайде інший спосіб, як допомогти Ізраїлю.

"Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть, я з'ясовував, хоча я дуже непогано стріляю. Але я постараюся чимось бути корисним", - говорить Макаревич.

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Крім того, він розповів, що на початку війни в Ізраїлі перебував у Європі разом з групою "Машина времени". У цей час у них був тур. Тому, коментуючи висловлювання пропагандистів щодо того, що він знову втік від війни, Макаревич заявив:

"Г*внюки з жовтої російської преси вже встигли написати, що Макаревич знову втік від війни, на цей раз ізраїльської, і прохолоджується в Європі. Війна мене застала наприкінці другого тижня наших гастролей з "Машиной времени". І переривати їх, скасовувати їх закінчення я просто не міг. Але сьогодні ми відіграли останній концерт, а завтра я лечу додому – в Ізраїль".

Нагадаємо, раніше Макаревич обложив російського журналіста за питання про Україну.

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