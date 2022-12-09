Шоумен поділився знімком того самого драмтеатру, який розбомбили росіяни навесні цього року.

Відомий шоумен Андрій Бєдняков, який народився і виріс у Маріуполі, показав довоєнне фото рідного міста. На знімку, опублікованому в блозі, зображений Маріупольський драматичний театр. Це на нього росіяни навесні цього року скинули авіабомбу, знаючи, що в підвалі театру від бомбардування ховаються мирні жителі.

"Ми повернемося. Ти з Маріуполя? За чим ти найбільше сумуєш у місті? Я по в'їзду в рідний двір і прогулянці пішки від 1000...", - прокоментував Андрій Бєдняков.

Реакція соцмереж

"Ой, так, я теж цю прогулянку від 1000 до драма обожнювала. Це наш головний променад з сестрою був. І за морем, за пірсом, за будинком, якого немає, за теплими ночами під улюблену музику на драмі або на пляжі. Наші спогади ніхто не відбере. Все повернеться і ми ще покажемо нашим дітям улюблені місця нашого міста"

"Сумую за батьками, вони досі в Маріуполі. Сумую за морем, за новорічним духом і красою Маріуполя. За прогулянками з собакою на кораблі"

"Сумую за лівим берегом, за морем з видом на шлачку, за смачним гарячим шоколадом на веселці, за красивим центром в новорічні свята, за забитими автобусами вранці з нашими найкращими людьми, за шумом "Азовсталю", за рідним домом, якого вже й немає, за вуличками, на яких пройшло все моє дитинство"

Атака на Маріуполь

28 лютого 2022 року російські окупанти захопили Маріуполь. Не даючи мирним жителям покинути місто, і продовжуючи "сипати" на ньому снарядами, 16 березня росіяни випустили авіабомбу по драматичному театру Маріуполя.

Відео дня

У той момент в ньому ховалися від обстрілів цивільні - діти, жінки, люди похилого віку. 25 березня в міськраді Маріуполя заявили, що "за даними очевидців", в результаті авіаудару по театру загинуло близько 300 осіб.

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