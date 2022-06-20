Артист розповів про своє особисте життя.

Український артист Андрій Данилко ніколи не говорить про своє особисте життя. Відомо, що у нього немає ні дружини, ні дітей. Зараз же він вирішив відкрити завісу і розповів, що раніше дуже переживав з цього приводу, але зараз змирився.

"Мені не дається сімейне життя. Не тому, що я не хочу. Це не виходить. Як ніби мені це не дано. Якщо раніше я переживав, то потім прийняв. Якщо мені дано, то це буде", - сказав Данилко в інтерв'ю "Факти ICTV".

Крім того, Андрій Данилко розповів, чому не йде на фронт. Він вважає, що для того, щоб армія була ефективною, воювати повинні люди з відповідними навичками.

Також Данилко висловив бажання записати україномовний альбом. За його словами, пісні Сердючки краще звучать українською, ніж російською мовою.

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