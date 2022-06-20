Відомий артист вважає, що для того, щоб армія була ефективною, воювати повинні люди з відповідними навичками.

Відомий український артист Андрій Данилко, який прославився завдяки своєму сценічному амплуа Вєрки Сердючки, відповів на питання, чому не пішов воювати на фронт.

В інтерв'ю "Факти ICTV" він уточнив, що кожен повинен займатися своєю справою, адже недосвідчена людина або той, у кого незадовільний стан здоров'я, навряд чи зможе принести користь своїй країні.

"Звичайно, якщо прийде якась така ситуація, то, напевно, це доведеться зробити. Але я не та людина. Я не військовий. Якщо буде якась безвихідна ситуація... Але повинні бути професіонали в кожній справі. Ось подивіться на показник, коли набрали ось цих малоліток поганих, строковиків з Росії, які бачать автомат перший раз в житті. Ну то що? Повідривало ноги, нікого не залишилося взагалі", - висловився артист.

"Це все одно, що сказати Залужному (головнокомандувач ЗСУ, - ред): "Давайте ми повісимо ваш плакат на "Палаці Україна" з його піснями і розповідями". Ну до чого це буде? Це повинні робити професіонали", - зазначив Андрій Данилко.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко показав свою "маму" без гриму під час прогулянки по Києву.

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