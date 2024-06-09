Ведучий потрапив до лікарні.

Відомий український ведучий та шоумен Андрій Джеджула потрапив у лікарні. З'ясувалося, що напередодні він серйозно травмувався під час занять спортом.

У своєму Instagram ведучий поділився, що з ним стався неприємний казус. Джеджула, коли грав з друзями у баскетбол, розсік собі брову. Через сильне поранення йому довелося звернутися по медичну допомогу. Лікарі навіть зашивали рану Андрію, однак зараз з ним все добре.

"Коли в тебе в травматології абонемент. Бережіть одне одного, в яку б командну гру не грали! Дякую лікарям за те, що нічого не відчув", – написав шоумен і показав перші кадри після отримання травми.

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Нині Андрій почувається краще і сьогодні навіть вирішив не брати лікарняний і поїхав на роботу. Як відомо, він працює телеведучим на одному з українських каналів. Проте гримерці довелося добре попрацювати, аби приховати рану шоумена. На обличчі Джеджули залишився синець та шви від травми.

До слова, днями у лікарні опинився також український актор Артур Логай. Він не розповів, що з ним сталося, однак натякнув, що переніс операцію.

Чим відомий Джеджула

Андрій працював ведучим програм "Сніданок з 1+1", "Хто вартий більшого?", "Богиня шопінгу" та інших. Також він знімався в кіно.

У 2013 році шоумен отримав головну роль у фільмі "Втрачене місто". Вже за три роки йому запропонували знятися в українсько-литовській комедії "Ніч святого Валентина", де він зіграв Марата. У 2020 році в кінотеатрах відбулася прем'єра комедії "Гола правда" з Джеджулою в головній ролі.

Нагадаємо, раніше Андрій Джеджула розповів про серйозну операцію сина. Хлопцю навіть довелося приїхати до батька в Україну.

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