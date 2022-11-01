Поки їм вдалося поспілкуватися тільки онлайн.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вийшов на зв'язок з голлівудським актором Беном Аффлеком, щоб обговорити підтримку нашої країни в світі.

Єрмак зазначив, що сьогодні дуже важливо зберігати високий рівень уваги всього світу до подій в нашій країні. Зокрема, цьому можуть сприяти відомі особистості, які досягли успіху завдяки своєму таланту і популярні у всіх частинах світу.

Поки Єрмаку і Аффлеку вдалося поспілкуватися лише онлайн. У розмові вони обговорили шляхи ще більшої підтримки України та її громадян під час цих важких випробувань. Однак керівник ОПУ запросив актора по можливості відвідати Україну.

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Бен Аффлек: що про нього відомо

Бен Аффлек - американський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист і продюсер. Лауреат двох премій "Оскар": за оригінальний сценарій фільму "Розумниця Вілл Хантінг" (спільно з Меттом Деймоном) і за фільм "Операція "Арго"" (спільно з Джорджем Клуні і Грантом Хеславом).

Останніми його ролями були графа П'єра д’Аленсона в "Останній дуелі" і Віка ван Аллена в "Глибоких водах" (з Аною де Армас).

Нагадаємо, 16 липня 2022 року Бен Аффлек одружився на Дженіффер Лопес. На цю подію вони чекали багато років, і ось нарешті це сталося.

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