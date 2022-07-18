Це сталося через багато років!

Американські зірки Дженніфер Лопес і Бен Аффлек 16 липня зв'язали себе узами шлюбу. Церемонія одруження пройшла в Лас-Вегасі, на ній були присутні тільки найближчі люди.

Про це повідомляє TMZ.

Повідомляється, що церемонія була таємною. Інформацію про їхнє весілля підтвердила наближена до пари особа, хоча самі вони поки ніяк не коментують цю подію.

Втім, шанувальники чекали цю новину дуже багато років. Лопес і Аффлек почали зустрічатися ще на початку 2000-х років. У 2003 вони оголосили про заручини, але вже через рік розлучилися, так і не зігравши весілля.

Через якийсь час Лопес вийшла заміж за музиканта Марка Ентоні, якому народила двох прекрасних діток. А Аффлек одружився з актрисою Дженніфер Гарнер. Але ні в однієї з пар стосунки так і не склалися.

Через багато років Лопес і Аффлек зійшлися. Перший час вони приховували своє возз'єднання, але пізніше таки зізналися у своїх почуттях один до одного. Вони багато часу проводять разом, подорожують і відпочивають в заміських котеджах.

І ось у 2022 році відбулося те, чого чекали багато їхніх шанувальників. Пара узаконила свої стосунки.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес підтримала Україну у війні.

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