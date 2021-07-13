Актриса знову з'явилася на публіці разом з репером, на "побачення" вона взяла і своїх дітей.

Анджеліна Джолі та співак Ейбел Тесфайе, відомий як The Weeknd, "підігріли" чутки про свій роман. Цього разу пара влаштувала "таємне побачення" на концерті у Лос-Анджелісі, де виступав репер Мустафа.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Актриса взяла на концерт своїх дітей-16-річну Захару і 15-річну Шайло. Джолі не сіла поруч з The Weeknd, проте фанати впевнені, що пара спеціально "розділилася", щоб заплутати папараці.

Видання Daily Mail також додало, що Джолі і Тесфайе не зуміли приховатися від преси, журналісти все ж таки "спіймали" їх за бесідою. Фанати вірять, що у пари вже з'явилися романтичні стосунки, проте вони не хочуть це визнавати.

Читайте також"С * ка": Міша Романова в шкіряній міні-сукні похвалилася ідеальними формами"Побачення" Джолі і The Weeknd - не перший випадок, коли пару помічають разом. Раніше артисти були "спіймані" під час спільної вечері. Сам співак не приховує, що йому подобається Анджеліна Джолі. В одній з його пісень є згадка про актрису.

Нещодавно стало відомо, що The Weeknd зніметься в серіалі. Тому цілком можливо, що співак спілкується з Анджеліною Джолі ще й з робочих питань, адже актриса має великий вплив в Голлівуді та може допомогти реперу домогтися успіху в акторській майстерності.

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Автор: Поліна Кузенко