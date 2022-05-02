Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка днями несподівано приїхала до Львова, залишилася під позитивним враженням від відвідування країни, де йде розв'язана Росією війна. Оскароносна актриса захопилася стійкістю і мужністю українського народу.
Своїми враженнями Джолі поділилася в інтерв'ю виданню The Daily Mail.
Я пишаюся тим, що бачу стійкість, мужність і гідність українського народу. Жахливо бачити, який вплив війна має на ціле покоління українських дітей", - сказала Анджеліна Джолі.
Відзначимо, спочатку була інформація про те, що Джолі приїхала в Україну в якості посла ООН, проте актриса підкреслила, що це була її власна ініціатива.
В ході своєї поїздки актриса вирушила на місцевий залізничний вокзал, де пізніше була змушена спуститися в укриття через загрозу авіаудару. Також Анджеліна Джолі відвідала дітей у школі-інтернаті.
Нагадаємо, хлопчик-мем, який не помітив Джолі у Львові, зізнався, на що "залип" тоді в телефоні.