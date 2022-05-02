Цей візит став власною ініціативою зірки.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка днями несподівано приїхала до Львова, залишилася під позитивним враженням від відвідування країни, де йде розв'язана Росією війна. Оскароносна актриса захопилася стійкістю і мужністю українського народу.

Своїми враженнями Джолі поділилася в інтерв'ю виданню The Daily Mail.

Я пишаюся тим, що бачу стійкість, мужність і гідність українського народу. Жахливо бачити, який вплив війна має на ціле покоління українських дітей", - сказала Анджеліна Джолі.

Відзначимо, спочатку була інформація про те, що Джолі приїхала в Україну в якості посла ООН, проте актриса підкреслила, що це була її власна ініціатива.

В ході своєї поїздки актриса вирушила на місцевий залізничний вокзал, де пізніше була змушена спуститися в укриття через загрозу авіаудару. Також Анджеліна Джолі відвідала дітей у школі-інтернаті.

Нагадаємо, хлопчик-мем, який не помітив Джолі у Львові, зізнався, на що "залип" тоді в телефоні.

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