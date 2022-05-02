14-річний Юлік розповів, що зайшов в кафе випадково, а Джолі не помітив тому, що слухав музику і гортав стрічку новин.

Ексклюзивно в "Сніданок з 1+1" глядачі познайомилися з хлопцем, який сидів у навушниках у Львівському кафе, поки за його спиною стояла голлівудська зірка Анджеліна Джолі. Ним виявився 14-річний Юлік, його розшукала журналістка "Сніданку" Наталія Щука і розпитала, що так уважно розглядав хлопець в телефоні, що навіть не помітив всесвітньо відому актрису.

В ексклюзивному інтерв'ю восьмикласник розповів, що в кафе опинився випадково. Хлопець краєм вуха чув, що поруч хтось говорить англійською і навіть бачив актрису, але зізнається - не впізнав її.

"У реальності вона дуже красива, але у фільмах так іноді загримують, що мало хто впізнає", - так пояснив ситуацію Юлік.

Фотографії з Юліком, який так уважно розглядає щось в телефоні, ігноруючи Джолі за спиною, миттєво облетіли мережу і зробили хлопця зіркою мемів. А питання, що ж так захопило Юліка, сколихнуло всю країну.

"Я слухав музику в цей момент і просто переглядав пости в Instagram", - зізнається хлопець.

Після такої події школяр просто поїхав додому і навіть не здогадувався, що його фото вже захопило соцмережі. А коли мама показала його фото в пабліках, не міг повірити в подію.

"Знаєте, це як сон на яву, як все реально, але таке враження, що ти зараз прокинешся і цього всього не буде", - поділився Юлік.

До раптової популярності хлопець ставиться з гумором, зараз збирає фотомеми з його участю і запевняє, що на жарти не ображається. Школяр вдячний Анджеліні Джолі і всім, хто підтримує Україну в такі важкі часи і вірить в перемогу України.

Раніше УНІАН зібрав найсмішніші меми про візит Анджеліни Джолі до Львова.

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