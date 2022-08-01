Єгор Гліб втік від неї через брак грошей.

Російський продюсер Леонід Дзюник розповів, що опальну співачку Ані Лорак кинув коханий, саунд-продюсер Єгор Гліб, який кілька років тому пішов до неї від співачки TAYANNA.

Продюсер додав, що причина їх розставання криється у відсутності стабільного фінансового доходу у Лорак. Так, співачка скасувала концерти в Росії, нещодавно вона лише виступила на весіллі в Єревані.

"У тому, що він втік від Лорак в США, немає нічого дивного. Видно, у неї стало зовсім погано з грошима. Звідки їм взятися, коли толком немає ні концертів, ні телезйомок? А без грошей вона йому на хрін не здалася. Або вона думала, що потрібна йому як жінка?", - сказав Дзюник в коментарі росЗМІ.

Нагадаємо, Ані Лорак вже понад п'ять місяців мовчить про війну в Україні. Вона скасувала свої концерти в Росії, але так і не висловилася про повномасштабне вторгнення, попри те, що Росія бомбить її рідну Україну.

Також відомо, що ТОВ "Ані Лорак Продакшн", яка займалася створенням кліпів, пісень і організацією концертів, припинила свою діяльність за рішенням податкової. Причиною стало ухилення від сплати податків або неподання податкової декларації за минулий рік.

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