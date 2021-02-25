Опальна українська співачка Ані Лорак зачарувала своїх підписників в Instagram новим мегаспокусливим знімком.
Артистка показала фото, на якому постала у трендовій сукні-піджаку яскраво-червоного кольору.
Читайте такожТіна Кароль у мегасексуальній сукні вразила мережу (фото)Таке вбрання підкреслило ідеальну фігуру 42-рісної Кароліни. В кадрі вона засвітила стрункі ніжки й осину талію.
Дописники в захваті від такого образу Лорак: "Розкішна", "Справжня діва", "Секс", "Вогонь".
Деякі уважні користувачі мережі помітили обручку на безіменному пальці правої руки.
"Приготуйтесь. Вже зовсім скоро", - підписала фотографію Ані.
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