Нове фото Лорак спричинило фурор у мережі / фото instagram.com/anilorak

Опальна українська співачка Ані Лорак зачарувала своїх підписників в Instagram новим мегаспокусливим знімком. 

Артистка показала фото, на якому постала у трендовій сукні-піджаку яскраво-червоного кольору.

Читайте такожТіна Кароль у мегасексуальній сукні вразила мережу (фото)Таке вбрання підкреслило ідеальну фігуру 42-рісної Кароліни. В кадрі вона засвітила стрункі ніжки й осину талію.

Дописники в захваті від такого образу Лорак: "Розкішна", "Справжня діва", "Секс", "Вогонь".

Деякі уважні користувачі мережі помітили обручку на безіменному пальці правої руки.

"Приготуйтесь. Вже зовсім скоро", - підписала фотографію Ані.

фото instagram.com/anilorak

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Автор: УНІАН